Samsun'da KADES üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı

Samsun'da KADES üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıştığı iş yerinden evine gitmek için KADES uygulaması üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aylin S'nin (33) Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması aracılığıyla yardım çağırması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekipler, olumsuz bir durumla karşılaşmayınca Aylin S'ye neden yardım çağırdığını sordu.

Kadın, kendisini Koşuköyü Mahallesi'ndeki evine götürmelerini sağlamak amacıyla yalan ihbarda bulunduğunu söyledi.

Yalan ihbarla ekipleri gereksiz yere meşgul eden Aylin S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

