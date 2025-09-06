Çankırı'dan Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek

Çankırı'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.

Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarınca Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda, vatandaşlar Filistin ve Türk bayrağı ile İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Çankırı İHH Başkanı Hasan Kale, insanlık tarihinde çok ölümlerin yaşandığını ancak hiçbir dönemde bugün olduğu kadar çıplak ve seyirlik olmadığını söyledi.

Gazze'de yaşananların sadece bir soykırım olmadığını, insanın kendi vicdanıyla bağını koparması anlamına da geldiğini belirten Kale, "Çünkü bu kez ölüm herkesin ekranına canlı yayınla düşüyor. Çocuklar gözlerimizin önünde ölüyor, biz ise parmaklarımızı büyük bir hızla yukarı kaydırıyoruz." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun amacının Gazze'ye sadece ekmek, ilaç ya da umut taşımak olmadığını, bu yolculuğun insanlığın hala ölmediğini kanıtlama çabası olduğunun altını çizen Kale, şöyle konuştu:

"Tarih boyunca bazı anlar insanlığın kaderini değiştirdi. İşte Gazze'ye doğru yola çıkan gemiler o kritik dönüm noktalarından birini temsil ediyor. Küresel Sumud Filosu, yalnızca bir yardım girişimi değil insanlığın geleceğine bırakılacak son nota. Bu gemiler başarırsa, insanlık için hala bir umut var demektir. Küresel Sumud Filosu, 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve tonlarca insani yardımla Gazze ablukasını kırmayı hedefliyor. Bu filo, Nuh’un Gemisi’nden sonraki en büyük insanlık alegorisi. Çünkü bu yolculukta hiçbir pasaport, hiçbir bayrak, hiçbir ideoloji bir diğerinden üstün değil. Burada kimse kimseyi kimliğinden dolayı tartmıyor, tek ölçü insan kalabilme iradesi. Hepsinin gözünde aynı isyan, hepsinin kalbinde aynı öfke ve aynı utanç var. Bu utanç, çocukların ölümü karşısında sessiz kalmış bir dünyaya duyulan öfke. O yüzden diyoruz ya, bu yolculuk sadece Gazze’nin değil insanlığın son umudu. Çankırı'dan insanlık için, Gazze'deki ablukayı kırmak ve soykırımı durdurmak için yola çıkan insanlığın umudu Küresel Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz. İzzetle direnen Gazze halkına selam gönderiyoruz. Yaşasın Gazze direnişimiz, yaşasın insanlık vicdanı."

Konuşmanın ardından dua edildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.