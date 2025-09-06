BIST 10.729
Gazze'deki hükümet: İsrail, güneyde güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri sürmeyi amaçlıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde "güvenli bölgeler olduğu" aldatmacasıyla Filistinlileri göç ettirmeyi amaçladığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinin "insani bölge" olduğunu ilan etmişti.

Ayrıca ordudan Gazze kentindeki Filistinlilere Mevasi'ye gitmeleri yönünde broşürler atılmıştı.

Bunun üzerine Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, sivillere dönük terörünü sürdürdüğü ve Gazze kentindeki binalar ile alt yapıyı yıkarak Filistinlileri göçe zorladığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, savurduğu tehditler ile yürüttüğü psikolojik savaşın başarısız olmasından sonra Gazze kentindeki binalar ile tesisleri yıkarak Filistinlileri sürmeye çalıştığı kaydedildi.

Yıkılan çok katlı binalar ile tesislerin askeri amaçlar için kullanıldığı yönündeki iddiaların "asılsız yalanlar ve sivillere karşı işlenen suçları haklı gösterme çabası" olduğu savunuldu.

Gazze'nin güneyinde güvenli insani bölge olduğunun bir "aldatmaca" olduğu, yaklaşık 2 yıldır söz konusu bu bölgelerde dünyanın gözü önünde her gün kadınlar ile çocukların hedef alınmasıyla İsrail'in "yalanının" ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinlilerin İsrail ordusunun yalanları ile tehditlerine kulak verip onun belirlediği yerlere gitmeleri durumunda, göç planlarını uygulama konusunda İsrail'in elini rahatlatmış olacakları dile getirildi.

