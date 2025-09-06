BIST 10.729
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Bakanlık tarafından paylaşılan mesajda "6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Masum sivillerin hayatını hiçe sayan bu saldırının, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

İsrail askerleri tarafından öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

