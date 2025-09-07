Luis de la Fuente: Türkiye yenilmesi zor bir takım

Konya'da Türkiye ile karşılaşacak İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, kendilerini büyük bir müsabakanın beklediğini belirtti.

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente​​​​​​​, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye ile karşılaşacakları Konya'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye maçı için hazırlıklarının devam ettiğini belirten Luis de la Fuente, "Son antrenmanı yapacağız. Bizim için oyuncuların yorgunluk ve toparlanma seviyeleri çok önemli. Fernan, çok önemli oyuncu ama birçok kriter var, bunları gözeterek karar vermeye çalışacağız. Rodri ve Carvajal için hala değerlendirme sürecindeyiz, oyuncuların durumuna bakacağız, yeniden bizimle olmaları çok önemli. Yarın sahada olabilirler ya da daha sonra. Bu, şu aşamada çok önemli değil, yeniden sağlıklarına kavuşmaları önemli. Böyle bir oyuncu grubunun hocalığını yaptığım için gurur duyuyorum. Kişisel fikrim benim oyuncu grubum dünyanın en iyi oyuncuları. Tüm ülkelere sonsuz saygım var, bu kişisel fikrim. Geliştirmemiz gereken birçok nokta tabii ki var ama bu grubun dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Konya'da ateşli bir atmosfer olacağının altını çizen Luis de la Fuente, "Burada çok büyük bir maç oynanacak. Bu ülkedeki insanların futbola ve ülkelerine tutkusunu biliyoruz. Almanya’da EURO 2024 tecrübesi yaşadık, orada zorluk düzeyi yüksek maçlara çıktık, buna alışkınız. Yarın sıkı bir atmosfer olacak ama biz buna hazırlıklıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"EN DOĞRU ÇÖZÜMÜ BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Luis de la Fuente, "9 numara için Morata, Oyarzabal ve Fernan var, tercihiniz Oyarzabal mı?" sorusunu, "Oyarzabal, Real Sociedad ile 400 maça çıktı, büyük saygıyı hak eden bir oyuncu ama tek seçeneğimiz o değil, elimizde Morata, Olmo, Fernan gibi farklı seçenekler var. Seçenekler arasında en doğru çözümü bulmaya çalışacağız" şeklinde yanıtladı.

Savunma oyuncusu Normand'ın Bulgaristan maçında yaptığı hataların hatırlatması üzerine Luis de la Fuente, "Robin, Avrupa’nın en önemli oyuncularından biri, her oyuncun geliştirmesi gereken yönleri olabilir. Sarı kart konusu önemli, 11 başladığımız maçları kesinlikle 11 bitirmeliyiz, bununla ilgili gerekli uyarıları yaptık. Onun oyunculuk seviyesi tartışmaya kapalı. Bize katkı yapmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

"YAMAL VE ARDA HARİKA OYUNCULAR"

Luis de la Fuente, "Morata son maçlarda az süre aldı. Onun durumu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Alvaro, rolünü gayet iyi biliyor, oyun planımız için çok önemli. Oyuncu özelliklerinin öncesinde kaptanımız, bütün ülkenin ona büyük saygı göstermesi gerekiyor. Onunla ilgili en yoğun hissettiğim duygu, takıma kattıklarıyla gurur duyuyorum" yanıtını verdi.

Yamal ve Arda Güler kıyaslamaları hakkında ise Luis de la Fuente, "Yamal ve Arda, ikisi de harika oyuncular. Çok gençler, çok büyük potansiyelleri var. Lamin gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok biz şanslıyız. Hala geliştirebileceği çok özelliği var" değerlendirmesinde bulundu.

RODRI: TÜRKİYE YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM

İspanyol milli oyuncu Rodri de zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Türkiye'de kişisel becerileri çok yüksek oyuncular var, kolektif anlamda da iyi bir takım. EURO 2024'te bunu gösterdi. Türkiye, yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi. Kontra ataklar ve duran toplarda tehlikeliler. Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler, öne çıkan oyuncular oldular. Kaliteli bir takımla karşılaşacağımızın farkındayız. Bireysel oyunculardan öte takımın oyun şekline odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rodri, kazananın liderliğe yükseleceğini belirterek, "Şu anda her şey açık, grupta sadece bir maç oynandı, maçın kazananı çok ciddi avantaj sağlayacak. Hala uzun yol var. Uzun yolda kazanılması gereken çok maç var" şeklinde konuştu.