Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin önerge Parlamento'ya sunuldu

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa partisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alınmasına yönelik teklifi Parlamento'ya sundu.

Fransa'da muhalefetten aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisinin önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görevden alınmasına yönelik teklifi Parlamento'ya sunduklarını açıkladı.

Geçen yıl düzenlenen genel seçimlerin sonuçlarını dikkate almayı reddettiği gerekçesiyle Macron'un görevden alınması için daha önce de önerge sunduklarını hatırlatan Melenchon, Macron'a karşı yeni bir önerge daha sunduklarını, "Gitmesi gerekiyor. Azil önergesini sunduk" ifadesiyle duyurdu.

Melenchon, 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasında Başbakan François Bayrou hükümetinin düşeceğini belirterek, "Bu halkın zaferi olacak" yorumunu yaptı.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'deki duruma da atıfta bulunan Melenchon, kendi partisinden isimler iktidarda olsaydı Fransız Deniz Kuvvetleri'nin Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu gemilerine eşlik ediyor olacağını vurguladı.

HÜKÜMETİN ZORLU SINAVI

Son haftalarda sosyal medya kullanıcılarının ve muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına karşı seslerini yükseltmesi ve hükümete karşı harekete geçme çağrısı yapması Bayrou'nun da bütçe çıkmazı nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceğinin sinyali oldu.

Bayrou da bazı resmi tatillerin kaldırılması ile 43 milyar euro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini belirtti.

Mecliste 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasında muhalefet kanadı hükümeti düşürmekten yana pozisyon alacağını duyurdu.

GÜVENOYU ALAMAYAN BİR ÖNCEKİ HÜKÜMET DÜŞMÜŞTÜ

Macron, geçen yıl Ulusal Meclisi feshederek genel seçimlere gitmişti.

Haziran ve Temmuz 2024'te yapılan iki turlu seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi en fazla milletvekili çıkararak seçimin galibi olurken Macron ise solcu ittifakın başbakan adayı yerine merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan seçmişti.

Barnier hükümeti 2025 bütçesi konusunda muhalefet ile uzlaşı sağlayamamış ve meclisten güvenoyu alamayarak 3 ay gibi kısa bir sürenin ardından 4 Aralık 2024'te düşmüştü.

Macron, parti temsilcileri ile bir haftadan fazla süren görüşmelerinin ardından 13 Aralık'ta merkez sağcı bir diğer isim olan Bayrou'yu başbakan olarak atamıştı.