Bahçeli'den kendisini ziyaret eden Nedim Şener'e hediye

Gazeteci Nedim Şener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaretinde kitabını hediye ettiğini belirten Şener, Bahçeli'nin de kendisine üzerinde "Milli Kalem Nedim Şener" yazan bir kalem verdiğini ifade etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Şener, Bahçeli'nin kendisine üzerinde "Milli Kalem Nedim Şener" yazılı bir kalem hediye ettiğini paylaştı.

Şener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim ve 1.5 saate yakın Terörsüz Türkiye üzerine konuştuk. Çıkışta ben 'FETÖ’nün MİT Mahrem Yapılanması' kitabımı sundum, Sayın Bahçeli de üzerinde 'Milli Kalem Nedim Şener' yazan ömür boyu saklayacağım bir kalem hediye etti. Sayın Devlet Bahçeli'ye‘ye uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum"

