BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  SPOR

EuroBasket 2025 son 16 turunda Sırbistan elendi

EuroBasket 2025 son 16 turunda Sırbistan elendi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Finlandiya, Sırbistan'ı 92-86 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Abone ol

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Finlandiya, EuroBasket'te 2022'nin ardından 2025'te de adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası'na üst üste ikinci kez son 16 turunda veda etti.

Finlandiya, Fransa-Gürcistan eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Takaki Kato (Japonya), Luis Castillo (İspanya)

Sırbistan: Avramovic 6, Guduric 5, Nikola Jovic 20, Petrusev 3, Jokic 33, Marinkovic, Dobric 9, Micic 8, Stefan Jovic, Milutinov 2

Finlandiya: Little 13, Grandison 4, Valtonen 13, Jantunen 15, Markkanen 29, Salin 6, Nkamhoua 3, Madsen, Maxhuni, Muurinen 9, Gustavson

1. Periyot: 24-28

Devre: 48-44

3. Periyot: 66-68

Beş faulle çıkan: 34.10 Grandison (Finlandiya)

ÖNCEKİ HABERLER
Luis de la Fuente: Türkiye yenilmesi zor bir takım
Luis de la Fuente: Türkiye yenilmesi zor bir takım
Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin önerge Parlamento'ya sunuldu
Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin önerge Parlamento'ya sunuldu
Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı
Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Aracını kardeşine vermiş
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Aracını kardeşine vermiş
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı
Fransız gazetesi Le Figaro: Türkiye, askeri güce dönüşme yolunda
Fransız gazetesi Le Figaro: Türkiye, askeri güce dönüşme yolunda
Gazze'deki hükümet: İsrail, güneyde güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri sürmeyi amaçlıyor
Gazze'deki hükümet: İsrail, güneyde güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri sürmeyi amaçlıyor
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Ülkenin Enerji Bakanı "200 yıllık kârı Türkiye alacak" dedi!
Ülkenin Enerji Bakanı "200 yıllık kârı Türkiye alacak" dedi!
Samsun'da KADES üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı
Samsun'da KADES üzerinden yalan ihbarda bulunan kadın hakkında yasal işlem başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da depremzede aileye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya'da depremzede aileye ziyaret