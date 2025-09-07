Abdullah Öcalan iddiası Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan çıkışını eleştirdi

Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı heyetiyle yaptığı görüşmede, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için söylediği "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışını eleştirdiği iddia edildi.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin'in haberine göre; Öcalan görüşmede eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği "Seni başkan yaptırmayacağız" çıkışını eleştirdi.

Habere göre; Öcalan, DEM Parti İmralı heyetiyle 6 Temmuz'da yaptığı görüşmede, 2016'dan beri cezaevinde olan Demirtaş'ın yıllar önceki çıkışına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Erdoğan’a da bir şeyler ileteceksiniz. Bu tarihi eşikte anlatacaksınız. Ben devlet okullarında okudum, yatılı okuyup buraya kadar geldim. Ben devletle Kürtleri tanıştırmanın ne anlama geldiğini biliyorum. Kemalist partiyle mücadele edilebilir ama benim önderlik tarzım farklıdır.

Selahattin zamanında ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ demişti. Doğru değildi. Benim onu başkan yaptırıp yaptırmama gibi bir derdim yok. Ben Sayın Erdoğan ile temel sorunları çözmek için görüşebilirim ya da görüşmem, şimdilik siz vekaleten görüşüyorsunuz. Herhangi bir partiye, CHP’ye ya da başka bir partiye iktidar kazandırmak için görüşmüyorsunuz, olsa olsa demokratik bir ittifak olabilir. Üçüncü bir yolsunuz, üçüncü bir ittifaksınız. İşte daha önce HDP’nin yüzde 15’ler bandında bir oy potansiyelinin olduğunu görmüştüm. ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ meselesi Selahattin ve Sırrı’nın hatasıydı. Seni başkan yaptırmamaya çevirmelerine gerek yoktu. Erdoğan’ı karşıya almalarına da gerek yoktu. Demokratik ittifaklarına, çalışmalarına, cepheyi genişletmeye odaklanmalıydılar. Olmadı. Selahattin de hatasını anladı sanırım. Sırrı’yı bu arada bir kez daha rahmetle anıyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL'E MESAJ

Görüşmede Öcalan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrısının iletilmesini istediği bildirildi. Terör örgütü lideri şu ifadeleri kullandı:

“Kandil’in, DEM’in, hatta CHP’nin de çıkarlarını gözetiyorum. Özgür Özel Bey’e de selamlarımı iletmelisiniz, onunla da görüşün. Bir tuzak vardır, demokratik siyaset ve ittifakla buradan çıkılır. Bu gidiş tehlikelidir. Böyle giderse Gezi’de olduğu gibi iş sokağa taşar ve bir on yıl kaybedilir. İttihatçılar döneminde Balkanlarda da böyle oldu. Bu olursa Balkan savaşlarındaki gibi olur. Demokratik siyaset içeriği önemlidir. Özgürlük yasaları ve ardından anayasa... Özgürlük ve demokratik entegrasyon yasalarına Özel’ler de destek verirse hem Türkiye’nin hem demokratik siyasetin önü açılır ve bu şekilde demokratik seçimlere gidilir.”