Savcıyı öldüren katil zanlısının babası konuştu cinayetten önce bizimle helalleşti

İstanbul'da öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün babası İsmail Hakkı Gül, oğlu ile aralarında bir süredir sorun olduğu "Yeter artık, cezaevine gireceksin dedim" diyerek daha önce uyardığını söyledi.

Abone ol

Baba Gül, katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün cinayetten önce ailesiyle yemek yiyip helalleştiğini aktardı.

Show Haber'e konuşan baba İsmail Hakkı Gül, oğlunun 13 yaşında savcının yanında çalışmaya başladığını ve savcı Ercan Kayhan'ın onu adeta kendi oğlu gibi yetiştirdiğini belirtti.

Savcıdan kız arkadaşı için para istemiş

Ancak bu ilişkinin zamanla bozulduğunu iddia eden babaya göre, Mustafa Can'ın kız arkadaşına para istediğinde savcıdan olumsuz yanıt alması, aralarındaki gerilimi tırmandırdı, tazminatını alamadığı iddiası da bu gerilimi derinleştirdi.

Kendisine ve annesine 'baba' ve 'anne' demedi

Baba Gül, evlerinin hemen yanındaki tek odalı bir yerde yaşamaya başlayan Mustafa Can'ın, kendisine ve annesine 'baba' ve 'anne' demediğini, telefonlarına cevap vermediğini, oğlunun bu süreçte alkol ve uyuşturucu kullanmaya başladığını söyledi.

Gül, "Yeter artık, cezaevine gireceksin dedim" diyerek oğlunu uyardığını ancak tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi. Gül, cinayetten önce Mustafa Can'ın ailesiyle yemek yiyip helalleştiğini ve ardından kendi odasına gittiğini söyledi.