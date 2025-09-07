BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  GÜNCEL

Savcıyı öldüren katil zanlısının babası konuştu cinayetten önce bizimle helalleşti

Savcıyı öldüren katil zanlısının babası konuştu cinayetten önce bizimle helalleşti

İstanbul'da öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün babası İsmail Hakkı Gül, oğlu ile aralarında bir süredir sorun olduğu "Yeter artık, cezaevine gireceksin dedim" diyerek daha önce uyardığını söyledi.

Abone ol

Baba Gül, katil zanlısı Mustafa Can Gül'ün cinayetten önce ailesiyle yemek yiyip helalleştiğini aktardı.

Show Haber'e konuşan baba İsmail Hakkı Gül, oğlunun 13 yaşında savcının yanında çalışmaya başladığını ve savcı Ercan Kayhan'ın onu adeta kendi oğlu gibi yetiştirdiğini belirtti.

Savcıdan kız arkadaşı için para istemiş

Ancak bu ilişkinin zamanla bozulduğunu iddia eden babaya göre, Mustafa Can'ın kız arkadaşına para istediğinde savcıdan olumsuz yanıt alması, aralarındaki gerilimi tırmandırdı, tazminatını alamadığı iddiası da bu gerilimi derinleştirdi.

Kendisine ve annesine 'baba' ve 'anne' demedi

Baba Gül, evlerinin hemen yanındaki tek odalı bir yerde yaşamaya başlayan Mustafa Can'ın, kendisine ve annesine 'baba' ve 'anne' demediğini, telefonlarına cevap vermediğini, oğlunun bu süreçte alkol ve uyuşturucu kullanmaya başladığını söyledi.

Gül, "Yeter artık, cezaevine gireceksin dedim" diyerek oğlunu uyardığını ancak tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını söyledi. Gül, cinayetten önce Mustafa Can'ın ailesiyle yemek yiyip helalleştiğini ve ardından kendi odasına gittiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beylikdüzü'nde etkinlik mekanında silahlı kavga
Beylikdüzü'nde etkinlik mekanında silahlı kavga
İzmir'de sanayi sitesinde yangın! 8 iş yeri 3 araç
İzmir'de sanayi sitesinde yangın! 8 iş yeri 3 araç
Bahçeli'den kendisini ziyaret eden Nedim Şener'e hediye
Bahçeli'den kendisini ziyaret eden Nedim Şener'e hediye
EuroBasket 2025 son 16 turunda Sırbistan elendi
EuroBasket 2025 son 16 turunda Sırbistan elendi
Luis de la Fuente: Türkiye yenilmesi zor bir takım
Luis de la Fuente: Türkiye yenilmesi zor bir takım
Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin önerge Parlamento'ya sunuldu
Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin önerge Parlamento'ya sunuldu
Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı
Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Aracını kardeşine vermiş
Antalya Emniyet Müdüründen polislere "dublorlü" tuzak! Aracını kardeşine vermiş
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajı
Fransız gazetesi Le Figaro: Türkiye, askeri güce dönüşme yolunda
Fransız gazetesi Le Figaro: Türkiye, askeri güce dönüşme yolunda
Gazze'deki hükümet: İsrail, güneyde güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri sürmeyi amaçlıyor
Gazze'deki hükümet: İsrail, güneyde güvenli bölge olduğu iddiasıyla Filistinlileri sürmeyi amaçlıyor
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi
Hatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendi