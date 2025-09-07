BIST 10.729
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni adım

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde önemli bir eşik daha aşılıyor. Türkiye ile Ermenistan ilk kez heyetlerarası görüşme için biraraya geliyor. Ziyaretin gelecek hafta başında yapılması planlanıyor.

İki ülkenin özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ruben Rubinyan, normalleşme görüşmeleri kapsamında son olarak geçen yıl Alican-Margara sınır kapısında görüşmüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre Büyükelçi Serdar Kılıç başkanlığındaki heyetin Ermenistan’a Alican sınır kapısından geçerek gitmesi bekleniyor.

İlk kez yapılacak heyetlerarası görüşmede Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleştirilmesi için bazı kararların alınması ve daha önce alınmış olanların yürürlüğe girmesi gündeme gelebilir.

Geçmiş yıllarda yapılan beş ayrı toplantıda kargo uçuşlarının başlatılması, sınırların açılabilmesi için teknik ve altyapı çalışmalarının yapılması kararlaştırılmıştı.

Diplomatik pasaport taşıyanların vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasının yanısıra, üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye-Ermenistan sınırından geçişlerinin başlaması konusunda mutabakata varmışlardı, ancak bu karar henüz hayata geçememişti.

Ziyaretin, ABD-Ermenistan ve Azerbaycan arasında Zengezur geçişi ile ilgili anlaşma imzalamasının ardından yapılıyor olması da önem taşıyor.

