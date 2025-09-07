BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  GÜNCEL

Çaydan sonra simit fiyatlarına da zam geldi! Yarından başlıyor

Çaydan sonra simit fiyatlarına da zam geldi! Yarından başlıyor

Çaya yapılan zamdan sonra bir zam da simide geldi. Başkent Ankara'da simit fiyatları 5 TL zamlandı. Zamlı tarife okulların açılacağı pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Abone ol

Türkiye'de her kesimden insan için kahvaltıların aranan yiyeceklerinden olan simit zamlandı. İzmir'den sonra bir ilde daha fiyatlar arttı.

Ankara'da simit zammı

Ankara'da geçen yılın temmuz ayından bu yana 15 liradan satılan simide 5 TL zam geldi.

Yarından itibaren 20 lira

Simidiyle ünlü illerimizden Ankara'da simit, okulların açılacağı yarından itibaren 20 TL'den satışa sunulacak.

Zam sonrası oluşan fiyat listesi şöyle:

Susamlı simit 20 TL
Poğaça 25 TL
Açma 25 TL
Çörek 25 TL
Börek 25 TL
Gobit 20 TL
Döner Pidesi (200 gram): 20 TL

ÖNCEKİ HABERLER
Bir il bunu konuşuyor! Uzman estetisyenin sır ölümü
Bir il bunu konuşuyor! Uzman estetisyenin sır ölümü
Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel'den kritik açıklamalar
Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel'den kritik açıklamalar
Kurultay davası öncesi kulis 30 il başkanı Kılıçdaroğlu’nu aradı
Kurultay davası öncesi kulis 30 il başkanı Kılıçdaroğlu’nu aradı
Abdullah Öcalan iddiası Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan çıkışını eleştirdi
Abdullah Öcalan iddiası Selahattin Demirtaş'ın Erdoğan çıkışını eleştirdi
Savcıyı öldüren katil zanlısının babası konuştu cinayetten önce bizimle helalleşti
Savcıyı öldüren katil zanlısının babası konuştu cinayetten önce bizimle helalleşti
Beylikdüzü'nde etkinlik mekanında silahlı kavga
Beylikdüzü'nde etkinlik mekanında silahlı kavga
İzmir'de sanayi sitesinde yangın! 8 iş yeri 3 araç
İzmir'de sanayi sitesinde yangın! 8 iş yeri 3 araç
Bahçeli'den kendisini ziyaret eden Nedim Şener'e hediye
Bahçeli'den kendisini ziyaret eden Nedim Şener'e hediye
EuroBasket 2025 son 16 turunda Sırbistan elendi
EuroBasket 2025 son 16 turunda Sırbistan elendi
Luis de la Fuente: Türkiye yenilmesi zor bir takım
Luis de la Fuente: Türkiye yenilmesi zor bir takım
Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin önerge Parlamento'ya sunuldu
Fransa'da Macron'un azledilmesine ilişkin önerge Parlamento'ya sunuldu
Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı
Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığı hakkında açıklama yaptı