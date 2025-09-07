Çaydan sonra simit fiyatlarına da zam geldi! Yarından başlıyor

Çaya yapılan zamdan sonra bir zam da simide geldi. Başkent Ankara'da simit fiyatları 5 TL zamlandı. Zamlı tarife okulların açılacağı pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.Abone ol
Türkiye'de her kesimden insan için kahvaltıların aranan yiyeceklerinden olan simit zamlandı. İzmir'den sonra bir ilde daha fiyatlar arttı.
Ankara'da simit zammı
Ankara'da geçen yılın temmuz ayından bu yana 15 liradan satılan simide 5 TL zam geldi.
Yarından itibaren 20 lira
Simidiyle ünlü illerimizden Ankara'da simit, okulların açılacağı yarından itibaren 20 TL'den satışa sunulacak.
Zam sonrası oluşan fiyat listesi şöyle:
Susamlı simit 20 TL
Poğaça 25 TL
Açma 25 TL
Çörek 25 TL
Börek 25 TL
Gobit 20 TL
Döner Pidesi (200 gram): 20 TL