Bir il bunu konuşuyor! Uzman estetisyenin sır ölümü

Acı olayın adresi bu kez Isparta oldu. Uzman Estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi. Polis, Gülver'in evine girince cansız bedeniyle karşılaştı. Herhangi bir sağlık problemi olmayan Gülver'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Abone ol

Isparta'da yaşayan 32 yaşındaki uzman estetisyen evinde ölü bulundu.Olay, saat 17.00 sıralarında Isparta'nın Ayazmana Mahallesi 237. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki uzman estetisyen Buket Gülver'den haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İnceleme başlatıldı

İhbar üzerine Gülver'in yaşadığı daireye giren ekipler, genç kadını yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülver'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gülver'in bilinen herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. Konu ile ilgili Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekiplerine bilgi verilerek çalışma başlatıldı.

Gülver'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.