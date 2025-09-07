Çene ağrısına "parmak izi" gibi yerli çözüm

Çiğneme ve konuşma için kritik önem taşıyan temporomandibular eklem (TME) rahatsızlıkları, toplumun önemli bir kesimini etkiliyor. Medipol Sağlık Grubu ProtetikDiş Tedavisi Uzmanlarından Doç. Dr. Halenur Bilir, kişiye özel tedavi ihtiyacından hareketle bir proje geliştirdi. Bu projeyle hem bilimsel hem de girişimcilik alanında fark oluşturdu. Doç. Dr. Bilir, KOSGEB desteğiyle kurduğu şirketinde iki yıllık bir Ar-Ge sürecine başladıklarını ifade etti.

Farkında olmasak da ağzımızı her açtığımızda ve her kelime söylediğimizde çalışan temporomandibular eklem (TME), küçük ama son derece etkili bir yapıdır. Bu eklem, hayatımızda merkezi bir rol oynar. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Doç. Dr. Halenur Bilir, toplumun yüzde 65-70’ini etkileyen TME rahatsızlıklarına dikkat çekti. Doç. Dr. Bilir, kişiye özel bir tedavi modeline dayanan projesiyle sağlık ve teknoloji alanlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

EKLEM AĞRISI, SES VE HAREKET KISITLILIĞIYLA ORTAYA ÇIKIYOR

TME eklem rahatsızlıklarının sık görülmesine rağmen teşhis ve tedavi süreçlerinin hâlâ yeterince bilinmediğini belirten Doç. Dr. Halenur Bilir, “Bu eklem, çiğneme ve konuşma gibi temel işlevlerde önemli rol oynuyor. Sorun yaşandığında ağrı, ses, hareket kısıtlılığı ve çiğneme kaslarında hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ne yazık ki lisans eğitimi sürecinde bu konuda detaylı bir eğitim alınamıyor” dedi. Uzmanlık sürecinde Kentucky Üniversitesi’nde eğitim aldığını dile getiren Doç. Dr. Bilir, “Eğitim sonrası pek çok hastayla çalıştım. Gördüm ki bu tedavi yöntemi tamamen kişiye özel olmalı. Bu alanda çalışan diş hekimlerinden de sık sık danışmanlık talebi gelmeye başladı” diye konuştu.

KOSGEB DESTEĞİYLE GİRİŞİMİ BAŞLATTI

Artan talepler ve tedavi ihtiyacından yola çıkarak bir proje hazırladığını söyleyen Doç. Dr. Bilir, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı’na başvurdum. Projem Eylül 2024’te kabul edildi. Medipol Üniversitesi’nin Medipol META Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde (TEKMER) şirketimi kurdum. İki yıllık bir AR-GE süreci içindeyiz” dedi.

TEDAVİ, PARMAK İZİ GİBİ KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Temporomandibular eklemin her bireyde farklı olduğunu ve bu nedenle tedavisinin de kişiye özel olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Bilir, “Bu alanda bazı protokolleri standartlaştırmak istiyoruz. Her bireyde eklem hareketi farklı, tıpkı parmak izi gibi. Diş hekimleriyle iş birliği içinde bu hizmeti daha fazla kişiye ulaştırarak toplumda şifa bulacak kişi sayısını artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.