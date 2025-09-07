BIST 10.729
Barış Yarkadaş’a canlı yayında tehdit! Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız

Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na atanması sonrası CHP'yi gerdi. Mevcut CHP yönetimine muhalifliğiyle bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında tehdit mesajları aldığını açıkladı. Mesajları bizzat okuyan Yarkadaş'a Gürsel Tekin'den destek geldi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyum olarak ataması CHP'yi karıştırdı.

15 Eylül'de görülecek kurultay iptal davasında parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması ihtimali gündeme geldi.

CHP yönetiminin, 21 Eylül'deki olağanüstü kurultay kararı TGRT Haber'de "Taksim Meydanı" programında tartışıldı.

Yayına CHP içinden sürece ilişkin bomba kulisler aktarmasıyla öne çıkan gazeteci Barış Yarkadaş'a gelen tehdit mesajları damga vurdu.

Telefonuna gelen mesajları bizzat kendi okuyan Yarkadaş, "Gelen mesajı okuyorum. ‘İktidarı aldığımız gün sana Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız’ diyorlar. Buradan Cumhuriyet Başsavcılarına çağrıda bulunuyorum. Hangi kötü muameleyi yapacaklarmış bana?” ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin'den Yarkadaş'a destek

Şoke eden gelişme sonrası, Gürsel Tekin'den Yarkadaş'a destek gecikmedi. Taksim Meydanı moderatörü Gürkan Hacır'a bizzat mesaj gönderen Tekin, "Barış'ı tehdit edenler bilsin ki biz doğarken kefenimizi giymişiz, kimseye pabuç bırakmayız. Herkes bilsin" ifadelerini kullandı.

