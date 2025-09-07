''Bahar'' dizisinin ismi değişti! Yeni sezonun yayınlanma tarihi belli oldu

Show TV'nin en çok izlenen dizisi ''Bahar'', yayınlanan iki sezonuyla reyting rekorları kırmıştı. Üçüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak olan fenomen dizinin adı değişti. Yeni isminin merak edilmesinin yanı sıra, yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağı da kafaları kurcalıyor. İşte soruların cevapları...

Abone ol

Son zamanların fenomen dizilerinden biri olan ''Bahar'' yeni ismi ve yeni sezonuyla Show TV'de izleyicisinin kaşısına çıkacak. Merakla beklenen yeni sezonunda oyuncu kadrosuna kimler dahil olacak, kimler kadrodan ayrılacak? Sevilen dizinin yeni ismi ne olacak? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Show TV dizisi Bahar, üçüncü sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrolünde Demet Evgar'ın olduğu dizi, yeni sezona farklı bir isimle giriş yapıyor.

Yeni sezon, yeni isim

Her sezon 'Bahar' isminin yanında farklı bir ifadeyle yayınlanan dizinin üçüncü sezon için ismi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' oldu.

Yayınlanma tarihi belli oldu?

İzleyicisine yeniden umut ve hayata sarılma hikâyesi sunacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', 9 Eylül akşamı izleyicisiyle buluşacak.