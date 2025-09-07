BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  GÜNCEL

''Bahar'' dizisinin ismi değişti! Yeni sezonun yayınlanma tarihi belli oldu

''Bahar'' dizisinin ismi değişti! Yeni sezonun yayınlanma tarihi belli oldu

Show TV'nin en çok izlenen dizisi ''Bahar'', yayınlanan iki sezonuyla reyting rekorları kırmıştı. Üçüncü sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkacak olan fenomen dizinin adı değişti. Yeni isminin merak edilmesinin yanı sıra, yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağı da kafaları kurcalıyor. İşte soruların cevapları...

Abone ol

Son zamanların fenomen dizilerinden biri olan ''Bahar'' yeni ismi ve yeni sezonuyla Show TV'de izleyicisinin kaşısına çıkacak. Merakla beklenen yeni sezonunda oyuncu kadrosuna kimler dahil olacak, kimler kadrodan ayrılacak? Sevilen dizinin yeni ismi ne olacak? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Show TV dizisi Bahar, üçüncü sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor.

MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, başrolünde Demet Evgar'ın olduğu dizi, yeni sezona farklı bir isimle giriş yapıyor. 

Yeni sezon, yeni isim

Her sezon 'Bahar' isminin yanında farklı bir ifadeyle yayınlanan dizinin üçüncü sezon için ismi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?' oldu.

Yayınlanma tarihi belli oldu?

İzleyicisine yeniden umut ve hayata sarılma hikâyesi sunacak olan 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?', 9 Eylül akşamı izleyicisiyle buluşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP’nin çağrısı gündemde: 'İmralı heyeti' için hazırlık iddiası
MHP’nin çağrısı gündemde: 'İmralı heyeti' için hazırlık iddiası
Yaz tatili sona eriyor, okullar açılıyor! 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Yaz tatili sona eriyor, okullar açılıyor! 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Ahmet Kuran'ın oğlu doğdu! İsmini herkese söyledi
Ahmet Kuran'ın oğlu doğdu! İsmini herkese söyledi
Barış Yarkadaş’a canlı yayında tehdit! Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız
Barış Yarkadaş’a canlı yayında tehdit! Cem Küçük’ten daha kötü muamele yapacağız
Çene ağrısına "parmak izi" gibi yerli çözüm
Çene ağrısına "parmak izi" gibi yerli çözüm
Erakçi'den ABD'ye nükleer müzakere şart
Erakçi'den ABD'ye nükleer müzakere şart
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni adım
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni adım
CHP'de düğüm bir türlü çözülemiyor! Gürsel Tekin'e kim eşlik edecek?
CHP'de düğüm bir türlü çözülemiyor! Gürsel Tekin'e kim eşlik edecek?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Portekiz gol yağdırdı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Portekiz gol yağdırdı
Bugün için Emniyet açıkladı! İstanbul'a kapalı yol uyarısı!
Bugün için Emniyet açıkladı! İstanbul'a kapalı yol uyarısı!
Çaydan sonra simit fiyatlarına da zam geldi! Yarından başlıyor
Çaydan sonra simit fiyatlarına da zam geldi! Yarından başlıyor
Bir il bunu konuşuyor! Uzman estetisyenin sır ölümü
Bir il bunu konuşuyor! Uzman estetisyenin sır ölümü