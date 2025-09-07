Yaz tatili sona eriyor, okullar açılıyor! 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak. Bu kapsamda, okullarda hazırlıklar tamamlandı. İçeriği güncellenen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları sıralarda öğrencileri bekliyor. Ayrıca bu yıl yeniden forma zorunluluğu olacak.

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına artık saatler kaldı. 3 aylık yaz tatilinin ardından öğrenciler yarın ders başı yapacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci sınıflardaki yerini alırken, okullarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz olarak dağıttığı yeni ders kitapları sıralara yerleştirildi.

Bu yıl ders kitaplarının içerikleri güncellendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, geçen yıl okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulanmıştı.

Bu yıl ise 2, 6 ve 10’uncu sınıflar da yeni müfredatla eğitim görecek. Kitapların arkasında bulunan karekodlar sayesinde içeriklere dijital olarak erişilebilecek. Öğrenciler, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, animasyon ve simülasyonlarla desteklenmiş materyallerden faydalanabilecek.

FORMALI GÜNLER GERİ DÖNDÜ

Yeni dönemde okullarda forma zorunluluğu geri geliyor. Formada herhangi bir marka ya da logo yer almayacak. Belirlenen kıyafetler 4 yıl boyunca kullanılacak ve bu süre zarfında değiştirilmeyecek.