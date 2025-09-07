BIST 10.729
Ahmet Kuran'ın oğlu doğdu! İsmini herkese söyledi

Oyuncu Ahmet Kural ile avukat eşi Çağla Gizem Kural, ikinci çocuklarına kavuştular. Ünlü çiftin oğullarına hangi ismi vereceği merak konusuydu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kural, bakın o ismi nasıl duyurdu...

Oyuncu Ahmet Kural, çeşitli projelerde canlandırdığı karakterlerle gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Kural bu kez de ikinci kez baba olmasıyla gündeme geldi. Erkek çocuğu olacağı bilinen başarılı oyuncu, oğlunun ismini bakın ne koydu...

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 2023’ün temmuz ayında dört yıllık birlikteliğini evlilikle taçlandırarak avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum’da dünyavine girdi. Ünlü çift, 2024'ün nisan ayında ilk çocukları Kemal’i kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise Kural çiftinden müjdeli bir haber daha gelmiş, Çağla Gizem Kural’ın ikinci kez hamile olduğu ve çiftin erkek bebek beklediği öğrenilmişti.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Kural, Demir adını verdikleri oğullarıyla kavuştu. Mutlu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Ahmet Kural; "Biz artık dört kişilik bir aileyiz. Kemal’imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir, hoş geldin" sözleriyle duygularını açıkladı.

