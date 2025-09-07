MHP’nin çağrısı gündemde: 'İmralı heyeti' için hazırlık iddiası

İddiaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden belirlenecek 5 milletvekili Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gönderilecek. Görüşmenin, çözüm sürecinin yeniden başlatılması, PKK’nın fesih süreci, silah bırakma adımları ve bölgede SDG/YPG gibi isimler altında yer alan yapılanmaların durumu üzerine yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) gündeme getirdiği, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Abdullah Öcalan ile görüşmesi önerisinin hayata geçirileceği öne sürüldü. Sözcü’nün haberine göre, komisyon üyesi 5 milletvekilinden oluşacak bir heyet İmralı Adası’na gidecek.

Öcalan'la görüşün çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunarak,“

Terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır”

ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız’ın bu sözleri, kamuoyunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.

5 milletvekili hazırlık yapıyor

Yıldız’ın çağrısının ardından, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndan seçilecek en fazla 5 milletvekilinin Abdullah Öcalan ile görüşmesi için hazırlıklar yapılıyor.

İddiaya göre, bu görüşmede olası yeni bir çözüm süreci, PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci, ayrıca Suriye’de SDG/YPG gibi yapılar üzerinden devam eden denklemler gündeme alınacak.

Komisyonda 51 milletvekili var

Meclis’te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda toplam 51 milletvekili bulunuyor. Dağılım ise şöyle:

22 AK Parti,

11 CHP,

5 DEM Parti,

4 MHP,

3 Yeniyol grubu,

Grupları bulunmayan partilerden bağımsız milletvekilleri.

Bu yapının içinden belirlenecek 5 milletvekili, “İmralı heyeti” olarak sürece dahil olacak.

İddialara göre, oluşturulacak heyetin Öcalan ile yapacağı görüşmelerde şu başlıklar ele alınacak:

Çözüm sürecine yeniden dönüş ihtimali,

PKK’nın silah bırakma ve örgütün fesih süreci,

Suriye ve Irak’taki yapılanmaların geleceği.