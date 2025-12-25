BIST 11.381
Bursa'da temel kazısı sırasında çıktı! Jandama geldi, çalışmalar durduruldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine çalışmalara ara verildi.

Bursa'da temel kazısı sırasında çıktı! Jandama geldi, çalışmalar durduruldu - Resim: 1

Yeniceköy Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, mezar yapıları ve testilere benzer objeler fark edildi. Kepçe operatörünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'da temel kazısı sırasında çıktı! Jandama geldi, çalışmalar durduruldu - Resim: 2

Kazı alanını güvenlik çemberine alarak çalışmaları durduran jandarma ekipleri, Bursa Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bursa'da temel kazısı sırasında çıktı! Jandama geldi, çalışmalar durduruldu - Resim: 3

Bölgeye gelen ekiplerin, kesin tarihlendirme yapılabilmesi amacıyla numuneleri Bursa Arkeoloji Müzesine götürdüğü bildirildi.

