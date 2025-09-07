BIST 10.729
Valilikten Ankara için şiddetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, başkentte yaşayanlara kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kuvvetli yağışın saat 15.00 ile 20.00 arasında etkili olması bekleniyor.

Ankara Valiliği yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu. Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ankara’da yerel kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunarak şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da yerel kuvvetli yağış bekleniyor"

Valiliğin uyardığı sağanağın saat 15.00 ile 20.00 arasında etkili olması bekleniyor.

