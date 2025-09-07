Bakan Yerlikaya açıkladı! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam 474 bin 18 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024'ten bugüne kadar toplam 474 bin 18 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.

Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz."