HABER /  GÜNCEL

İki ilçenin sahillerinde denize girme yasağı

İki ilçenin sahillerinde denize girme yasağı

Beklenen fırtına ve yağış nedeniyle Tekirdağ'ın Saray ve Kırklareli'nin Vize ilçelerinde bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölge için yaptığı fırtına ve şiddetli yağış uyarısının ardından Tekirdağ ve Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerinde yetkililer harekete geçti. Tekirdağ Valiliği ve Vize Kaymakamlığı tarafından art arda yapılan açıklamalarla, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün (7 Eylül Pazar) ve yarın (8 Eylül Pazartesi) olmak üzere iki gün süreyle denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ'NDEN SARAY İÇİN YASAK KARARI

Tekirdağ Valiliği, yaptığı resmi açıklama ile Saray ilçesinin Karadeniz kıyısındaki sahillerinde denize girmenin iki gün boyunca yasaklandığını bildirdi. Kararın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu verileri ve denizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı vurgulandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amacı ile Saray ilçemiz sınırları içerisinde 07-08/09/2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır."

Bu kararla birlikte, Saray ilçesine bağlı Kastro (Çamlıkoy) gibi popüler plajlarda hafta sonu ve pazartesi günü denize girilemeyecek.

VİZE KAYMAKAMLIĞI DA TÜM PLAJLARI KAPATTI

Benzer bir yasak kararı da Kırklareli'nin Vize ilçesi için alındı. Vize Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisindeki tüm plajlarda denize girmenin iki gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Özellikle Trakya'nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kıyıköy beldesindeki plajlar da bu yasak kapsamında yer alıyor.

Kaymakamlığın açıklamasında, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 7-8 Eylül 2025 günlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denilerek yasağın gerekçesi ve kapsamı net bir şekilde ifade edildi.

