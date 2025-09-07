Balıkesir'de peş peşe depremler

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 20.08’de 4.0, 23:03'te ise 4.5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.Abone ol
AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20:08'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 9.62 kilometre olarak ölçüldü.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
AFAD tarafından 23:03 sularında ise 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.
4,9 İLE SALLANMIŞTI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12:35'te 4,9 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve sarsıntı çevre illerden de hissedilmişti.