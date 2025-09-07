İstanbul Valiliği duyurdu: 6 ilçede gösteriler yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde 3 gün gösteri ve eylemlerin yasaklandığı duyuruldu.

İstanbul Valiliği; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma Töreni vb. Türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonları yasaklandığını duyurdu.

