Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası’nı ikinci tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde İtalya’ya 3-2 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda gümüş madalya kazandı.

Mücadeleye her iki takım da iyi başlarken, setin ilk bölümü 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skorun ardından iki sayılık seri yakalayan İtalya, 8-6 öne geçti. Seriye aynı şekilde karşılık veren milliler, 8-8'de eşitliği sağladı. Setin ortalarında da eşitlik (15-15) bozulmazken, 20'li sayılara (20-19) ilk ulaşan takım Türkiye oldu. Egonu'nun servis turunda öne geçmeyi başaran İtalya, ilk seti 25-23 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete etkili başlayan milliler, setin başlarında 8 sayılık (10-2) fark yakaladı. Oyunun devamında toparlanan İtalya, farkı 5'e (11-6) indirdi. İyi defans yapmayı sürdüren ay-yıldızlılar, setin sonlarına doğru farkı iyice (18-8) açtı. Kalan bölümde de iyi oynayan Türkiye, ikinci seti 25-13 önde tamamladı ve 1-1 eşitliği sağladı.

Üçüncü setin başlarında iyi defans yapan İtalya, 4 sayılık (2-6) fark yakaladı. İtalya, setin ortalarında farkı korumaya (11-15) devam etti. Bu skorun ardından 3 sayılık seri yakalayan milliler, farkı 1 sayıya (14-15) indirdi. Setin sonlarına 21-21 eşitlikle girilirken, son ana kadar çekişmeli geçen seti İtalya 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette Eda Erdem Dündar ve Melissa Vargas ile sayılar bularak başlayan milli takım, 3 sayılık (6-3) fark yakaladı. Etkili mücadelesiyle farkı iyice artıran (20-12) milliler, başından sonuna kadar iyi oynadığı dördüncü seti 25-19 önde bitirdi ve durumu 2-2 yaptı.

Karar setinin başlarında denge hakim olurken, bu dakikalar 4-4 eşitlikle geçildi. Bu skorun ardından Melissa Vargas ile sayılar bulan Türkiye, 2 sayı (6-4) öne geçti. Toparlanan İtalya, 10-8 öne geçtiği sette hata yapmadı ve seti 15-8, mücadeleyi de 3-2 kazandı.

Milli takım, bu sonuçla Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Julide Kayıhan da maçı salondan izledi.

Melissa Vargas, 33 sayı buldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Milli takımda Melissa Vargas'ı 19 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar ve 12 sayıyla Ebrar Karakurt takip etti.

