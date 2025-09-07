BIST 10.729
İstanbul’un suyu alarm veriyor: Barajlar iki ayda yarı yarıya boşaldı

İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı iki ayda yüzde 66’dan yüzde 38’e düştü.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş hızla sürüyor. Yağışların yetersiz olması nedeniyle barajlardaki seviyeler son iki ayda ciddi oranda geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran’da yüzde 66.23 iken, 5 Eylül itibarıyla yüzde 38.22’ye düştü.

En yüksek su miktarı yüzde 58.28 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük oran yüzde 16.61 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

Barajların son durumuna ilişkin İSKİ verileri şöyle:

Alibey Barajı: %22.66
Büyükçekmece Barajı: %40.32
Darlık Barajı: %51.35
Elmalı Barajı: %58.28
Istrancalar Barajı: %23.88
Kazandere Barajı: %16.61
Pabuçdere Barajı: %28.98
Sazlıdere Barajı: %36.62
Terkos Barajı: %43.6
Ömerli Barajı: %32.82

