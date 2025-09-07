Fenerbahçe başkan adaylığı iptal başvurusu yapılan Saadettin Saran'dan açıklama

Fenerbahçe’de başkan adaylarından Sadettin Saran’ın adaylığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir kongre üyesi, Saran’ın sahibi olduğu “Tuttur” şirketindeki hisseleri gerekçe göstererek “aday olamaz” başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Saran, “Adaylığımızla alakalı hiçbir sorun yok. Şekip Bey'e gereken bilgiler gitti." dedi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yüksek Divan Kurulu (YDK), yapılan başvuruyu incelemeye aldı.

Süreç kapsamında Saran’ın hukuk ekibinin savunmasını Pazartesi günü kulübe sunacağı, YDK’nın ise Salı günü toplanarak kararını vereceği öğrenildi.

Sadettin Saran ise konuyla ilgili olarak, “Tuttur hisselerinden feragat için başvurumuzu çok önce yaptık. Adaylığımızın önünde hiçbir engel yok” ifadelerini kullandı.

Saran'dan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Sadettin Saran, “Adaylığımızla alakalı hiçbir sorun yok. Şekip Bey'e gereken bilgiler gitti. Salı günü bununla ilgili gerekli açıklamayı yapacak.” ifadelerini kullandı.