Victor Osimhen'in son durumu belli oldu! Acil İstanbul yolu göründü

Nijerya'lı futbolcu Victor Osimhen Nijerya Milli Takımı'nda çıktığı karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edememişti. Galatasaray'ın sevilen futbolcusu hakkındaki son durum merak ediliyor. Osimhen'in son durumu ne? İşte detaylar...

Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya, sahasında Ruanda'yı konuk etti.

Milli takım karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 36'ncı dakikada rakibinin müdahalesiyle acı içinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin sahaya girerek müdahale ettiği yıldız futbolcu, oyuna devam edemedi.

Galatasaray, başarılı futbolcu Victor Osimhen'in sakatlık şokunu yaşanıyor. Nijeryalı yıldız Nijerya Milli Takımı’nda sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Golcü oyuncunun yaşadığı sakatlıktan sonraki son durumu belli oldu.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Victor Osimhen bu sabah ayak bileğinde ağrı hissederek uyandı. Nijerya Milli Takımı'nın doktorları, ayak bileğinde morluk olan yıldız topçunun Güney Afrika maçında forma giymemesine karar verdi.

Galatasaray, özel bir uçak göndererek Victor Osimhen'i İstanbul'a getirecek ve acil bir tedavi programı uygulayacak. Yıldız oyuncunun sakatlığının ne kadar süreceği İstanbul'a gelmesinin ardından yapılacak kontroller sonrası belli olacak.