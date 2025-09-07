BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  SPOR

Victor Osimhen'in son durumu belli oldu! Acil İstanbul yolu göründü

Victor Osimhen'in son durumu belli oldu! Acil İstanbul yolu göründü

Nijerya'lı futbolcu Victor Osimhen Nijerya Milli Takımı'nda çıktığı karşılaşmada sakatlanarak oyuna devam edememişti. Galatasaray'ın sevilen futbolcusu hakkındaki son durum merak ediliyor. Osimhen'in son durumu ne? İşte detaylar...

Abone ol

Dünya Kupası Elemeleri'nde Nijerya, sahasında Ruanda'yı konuk etti.

Milli takım karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Victor Osimhen, 36'ncı dakikada rakibinin müdahalesiyle acı içinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerinin sahaya girerek müdahale ettiği yıldız futbolcu, oyuna devam edemedi.

Victor Osimhen'in son durumu belli oldu! Acil İstanbul yolu göründü - Resim: 0

Galatasaray, başarılı futbolcu Victor Osimhen'in sakatlık şokunu yaşanıyor. Nijeryalı yıldız Nijerya Milli Takımı’nda sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Golcü oyuncunun yaşadığı sakatlıktan sonraki son durumu belli oldu.

Nijerya basınında yer alan haberlere göre, Victor Osimhen bu sabah ayak bileğinde ağrı hissederek uyandı. Nijerya Milli Takımı'nın doktorları, ayak bileğinde morluk olan yıldız topçunun Güney Afrika maçında forma giymemesine karar verdi.

Galatasaray, özel bir uçak göndererek Victor Osimhen'i İstanbul'a getirecek ve acil bir tedavi programı uygulayacak.  Yıldız oyuncunun sakatlığının ne kadar süreceği İstanbul'a gelmesinin ardından yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Manifest müzik grubuna soruşturma başlatıldı hayasızca hareketler ve teşhircilik
Manifest müzik grubuna soruşturma başlatıldı hayasızca hareketler ve teşhircilik
Havelsan geliştirdi son 5 yılda birçok ülkeye ihraç edildi.
Havelsan geliştirdi son 5 yılda birçok ülkeye ihraç edildi.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da 2'de 2 yaptı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da 2'de 2 yaptı
Gülçin Ergül, aldığı acı haberle yıkıldı! Paylaşımıyla görenleri ağlattı
Gülçin Ergül, aldığı acı haberle yıkıldı! Paylaşımıyla görenleri ağlattı
AK Partili Hüseyin Yayman Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti
AK Partili Hüseyin Yayman Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti
Balıkesir'de korkutan bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi
Balıkesir'de korkutan bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi
Bakanlık duyurdu: İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardım
Bakanlık duyurdu: İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardım
Yasemin Özilhan'ın dudak uçuklatan ev kirası! Yeni boşanmıştı
Yasemin Özilhan'ın dudak uçuklatan ev kirası! Yeni boşanmıştı
Pentagon'un ismi değişti! Trump'a pahalıya patladı
Pentagon'un ismi değişti! Trump'a pahalıya patladı
İki ilçenin sahillerinde denize girme yasağı
İki ilçenin sahillerinde denize girme yasağı
Yolcu uçağındaki tüm yolculara ücretsiz verilecek Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Yolcu uçağındaki tüm yolculara ücretsiz verilecek Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Tuvalet kağıdı kullananlar dikkat! Büyük tehlike farkedildi
Tuvalet kağıdı kullananlar dikkat! Büyük tehlike farkedildi