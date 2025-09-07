BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  SPOR

İspanyol basını Alperen Şengün'ü yazdı: Sonucu belirleyici pivot

İspanyol basını Alperen Şengün'ü yazdı: Sonucu belirleyici pivot

İspanya spor basını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımını altın madalya adayı olarak göstererek pivot Alperen Şengün'ü öne çıkardı.

Abone ol

İspanyol basınında övgüler A Milli Takıma ve Alperen Şengün'e
MADRİD (AA) - İspanya spor basını, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımını altın madalya adayı olarak göstererek pivot Alperen Şengün'ü öne çıkardı.

Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Takım İspanyol basınında övgüler aldı.

As gazetesi "Türkiye'nin altın düşü devam ediyor" başlığını atarak "İsveç karşısında zorlanarak kazanan Türkiye'nin çözümü her zamanki gibi Alperen Şengün'de bulduğunu" vurguladı.

Haberde, "Maçın kritik anlarında soğukkanlılığını koruyan ve ellerini sıcak tutan kişi Alperen Şengün, turnuvanın şu ana kadarki en iyi oyuncularından biri, hatta belki de en iyisi. İsveç maçının sonuna doğru performansı akıl almaz seviyelere çıktı." ifadeleri kullanıldı.

"Onuruyla kaybeden bir İsveç'e karşı Türkiye'nin kurtarıcısı Şengün" başlığını atan Marca gazetesi de, "Türkiye'nin çok zorlandığını, turnuvanın başından beri takımının kahramanı olan Alperen Şengün'ün 24 sayı attığını" yazdı.

Türkiye'nin aradığı liderliği Şengün'de bulduğunu kaydeden İspanyol gazetesi, Türk pivotun takımını sırtlayan performans ortaya koyduğunu belirtti.

El Mundo Deportivo da "İsveç başarıya çok yakındı ancak Alperen Şengün'ü yenemedi" ifadesini başlığına çıkararak Şengün'ün "sonucu belirleyici bir pivot olduğunun" altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Öcalan'a ziyaret önerisi Fatih Erbakan rest çekti
Abdullah Öcalan'a ziyaret önerisi Fatih Erbakan rest çekti
Ekonomide kritik gün, gözler yarına çevrildi! Cevdet Yılmaz açıkladı
Ekonomide kritik gün, gözler yarına çevrildi! Cevdet Yılmaz açıkladı
Fenerbahçe başkan adaylığı iptal başvurusu yapılan Saadettin Saran'dan açıklama
Fenerbahçe başkan adaylığı iptal başvurusu yapılan Saadettin Saran'dan açıklama
Yağışlar arttı Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi
Yağışlar arttı Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu! Acil İstanbul yolu göründü
Victor Osimhen'in son durumu belli oldu! Acil İstanbul yolu göründü
Manifest müzik grubuna soruşturma başlatıldı hayasızca hareketler ve teşhircilik
Manifest müzik grubuna soruşturma başlatıldı hayasızca hareketler ve teşhircilik
Havelsan geliştirdi son 5 yılda birçok ülkeye ihraç edildi.
Havelsan geliştirdi son 5 yılda birçok ülkeye ihraç edildi.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da 2'de 2 yaptı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da 2'de 2 yaptı
Gülçin Ergül, aldığı acı haberle yıkıldı! Paylaşımıyla görenleri ağlattı
Gülçin Ergül, aldığı acı haberle yıkıldı! Paylaşımıyla görenleri ağlattı
AK Partili Hüseyin Yayman Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti
AK Partili Hüseyin Yayman Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti
Balıkesir'de korkutan bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi
Balıkesir'de korkutan bir deprem daha! Birçok ilde hissedildi
Bakanlık duyurdu: İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardım
Bakanlık duyurdu: İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi yardım