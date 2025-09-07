BIST 10.729
Ekonomide kritik gün, gözler yarına çevrildi! Cevdet Yılmaz açıkladı

Ekonomide kritik gün, gözler yarına çevrildi! Cevdet Yılmaz açıkladı

Türkiye ekonomisinin üç yıllık ilerleme hedefini belirleyecek olan Orta Vadeli Programı 2025-2027, 8 Eylül Pazartesi (yarın) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında açıklanacak. Yılmaz, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye ekonomisi için gelecek dönemin rotasını belirleyecek olan Orta Vadeli Program'ın (OVP) 8 Eylül'de (yarın) açıklanacak. Program, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenecek toplantıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Yarın düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla, ekonomik politikalarda üç yıllık yol haritamızı şekillendiren Orta Vadeli Programı açıklıyoruz" dedi. Yılmaz: "Odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tamamen sarma olan programımızı güncellerken, ana politika çerçevemizi koruyoruz"

dedi.

