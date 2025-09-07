BIST 10.729
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı sirenler çaldı 1 yaralı

İsrail'de Yemen'den atılan insansız hava aracının (İHA) ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmesi sonucu 1 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den atılan İHA'nın Ramon Havalimanı'nı vurması sonucu vücuduna şarapnel isabet eden bir kişi hafif yaralandı.

İHA saldırısında yaralanan kişinin 50'li yaşlarında olduğu aktarıldı.

İsrail basını, Yemen'den atılan İHA'nın Ramon Havalimanı'nın yolcu terminalini vurduğunu ve binada hasar oluştuğunu bildirirken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, terminal bölgesinden dumanlar yükseldiği görüldü.

İsrail Havalimanları Kurumu, saldırının ardından Ramon Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği, Ramon Havalimanı'nı vuran İHA'nın tespit edilemediği ve sirenlerin devreye girmediği kaydedildi.

İHA saldırısının önceden tespit edilememesine ilişkin ordunun soruşturma başlattığı açıklandı.

İsrail ordusu, bir saat önce Yemen'deki Husilerin ülkeye fırlattığı 3 İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuştu.

