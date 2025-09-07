BIST 10.729
Manavgat'ta son 5 günde 4 kaza yaşandı mahalle halkı tedirgin

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hakan Duran Özçelik (53) idaresindeki 17 AHH 772 plakalı otomobil, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Özçelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Kolombiya uyruklu Astrid Carolina Piedrahi̇ta Uribe (35) Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uribe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Beydiğin Muhtarı Süleyman Duman, gazetecilere, virajda sık sık kazalar yaşandığını söyledi.

Duman, "Son 5 günde ölümlü ve maddi hasarlı 4 kaza yaşandı. Mahalle halkı olarak tedirginiz." dedi.

