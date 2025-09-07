BIST 10.729
DOLAR 41,24
EURO 48,37
ALTIN 4.756,89
HABER /  SPOR

EuroBasket 2025'te Türkiye'nin çeyrek finalindeki belli oldu

EuroBasket 2025'te Türkiye'nin çeyrek finalindeki belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi Polonya oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, çeyrek finale yükseldi.

Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi oldu.

Türkiye-Polonya müsabakası, 9 Eylül Salı günü oynanacak.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Gatis Salins (Letonya), Peter Praksch (Macaristan)

Polonya: Laczynski, Loyd 28, Ponitka 19, Sokolowski 10, Balcerowski 7, Pluta 9, Olejniczak 7, Michalak, Zolnierewicz

Bosna Hersek: Roberson 19, Atic 8, Lazic 8, Alibegovic 3, Nurkic 20, Gegic 8, Penava, Vrabac 3, Kamenjas 3

1. Periyot: 14-23

Devre: 40-44

3. Periyot: 62-61

