HABER /  EKONOMİ

Uygun fiyata alınabilecek ikinci el araçlar listesi belli oldu!

Otomobil sahibi olmak isteyenler, ikinci el otomobil piyasasını araştırmaya devam ediyor. 700-800 bin lira arasında seyreden manuel ve otomatik otomobilleri sizler için derledik. İşte piyasanın uygun fiyatlı otomobillerinin listesi...

İkinci el otomobil alacak olanlar piyasa takibi yaparken, öne çıkan manuel ve otomatik araçlar belli oldu. Liste, piyasa araştırması yapanların işini kolaylaştırırken, birçok marka ve modeli bir arada görüp karşılaştırma anlamında da avantaj sağlıyor.

Listede ağırlıklı olarak B ve C segmenti araçlar yer alırken, birkaç D segmenti model de bulunuyor. Dizel, benzinli ve LPG’li seçeneklerin yanı sıra, otomatik ve manuel şanzıman alternatifleri de mevcut. Hatchback, sedan ve station wagon gövde tipleri de tercih edilebiliyor.

700-800 BİN TL ARALIĞINDA ÖNE ÇIKAN MODELLER

*Fiat Egea 1.3 Multijet ve 1.4 Fire
*Opel Astra J
*Renault Megane 4 Dizel Otomatik
*Renault Fluence
*Peugeot 308 1.6 HDi Otomatik
*Renault Clio 1.0 TCE
*Volkswagen Passat 1.4 TSI
*Volkswagen Golf 7 Manuel Vites
*Hyundai i20 1.4 MPI Otomatik
*Toyota Corolla 1.6 132 Beygir
*Honda Civic FD6 ve FB7
*Ford Focus MK3

Ekonomik ve ulaşılabilir

Bu araçların en önemli ortak noktası, yakıt tasarrufu, bakım kolaylığı ve hızlı ikinci el satışı. Ayrıca yaygın servis ağları ve uygun yedek parça maliyetleri, alıcılar için ekstra güvence sağlıyor.

Uzmanlara göre, bu fiyat aralığında araç almak isteyenlerin kilometre, hasar kaydı ve bakım geçmişi gibi kriterlere dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Doğru seçim yapıldığında, 700-800 bin lira bütçeyle hem konforlu hem de uzun ömürlü bir araca sahip olmak mümkün.

