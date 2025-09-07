BIST 10.729
Kabine yarın toplanıyor gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de toplanacak. Gündemde ekonomi, Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye'deki son gelişmeler olacak.

Kabine yarın önemli başlıkları görüşmek üzere toplanaca

Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Suriye'deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi kabinenin gündeminde yer alması beklenen konular.

Terör örgütünün Suriye uzantısı olan SDG, Suriye yönetimine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmedi. Ankara bu duruma tepkili.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu durum için, "Suriye'nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır." ifadesini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "SDG bölgede kök salamayacak." mesajı vermişti.

Suriye'de güvenlik ve diplomasi boyutundaki son gelişmeler, kabinede ele alınacak.

Terörsüz Türkiye sürecininin sahadaki yansıması, PKK'nın silah bırakma süreci de gündemde olacak.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER DE ELE ALINACAK

Kabine toplantısında, enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gelinen son durum, ekonomideki gelişmeler ve yeni eğitim ve öğretim yılı süreci de gündeme gelecek konular arasında.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, işgal planı ve bölgede yaşanan açlık dramı da kabinede değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.

