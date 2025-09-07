BIST 10.729
EKONOMİ

Türkiye ve Fas ticari işbirliğini güçlendiriyor

Türkiye ve Fas ticari işbirliğini güçlendiriyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Fas’ta gerçekleştirdiği resmi temaslarda iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için görüşmeler yaptı. Türk ve Faslı iş insanlarının katıldığı toplantılarda yeni ortaklık fırsatları, iş forumu hazırlıkları ve mevcut yatırımların artırılmasına yönelik işbirlikleri ele alındı. Tuzcu ayrıca Fas’ta faaliyet gösteren Türk firmalarıyla bir araya gelerek sorun ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Fas Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hajira’nın daveti üzerine Rabat’ta resmi temaslarda bulundu. Ziyarete, farklı sektörlerden 20’nin üzerinde Türk iş insanı da DEİK heyetiyle katılım sağladı.

YENİ ORTAKLIK FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ 

Görüşmelerde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesini ele alındı.Ayrıca önümüzdeki dönemde planlanan Türkiye–Fas İş ve Yatırım Forumu hazırlıkları görüşüldü.

Türk ve Faslı iş dünyasının katılımıyla yuvarlak masa toplantısı da düzenlendi.Yatırım, Uyum ve Kamu Politikalarının Değerlendirilmesinden sorumlu Devlet Sekreteri Sayın Karim Zidane ile, Fas Yatırım ve İhracatı Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Ali Seddiki'nin de katılımıyla yapılan görüşmede ise, Fas’taki başlıca yatırımlarımızdan bahisle, bunların artırılmasına yönelik yapılabilecek işbirliği hakkında istişarelerde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Tuzcu ayrıca Fas’ta faaliyet gösteren Türk firma temsilcileriyle bir araya gelerek, şirketlerin çalışmalarını, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini dinledi.

Türkiye, Afrika’daki en önemli ticaret ortaklarından biri olan Fas ile ilişkilerini “kazan-kazan” ilkesiyle daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

