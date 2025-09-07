CHP’de yeni krizi! Özgür Çelik istedi, ilçe başkanları karşı çıktı

CHP İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik’in, ilçe başkanlarını toplantıya çağırarak üyelerin il başkanlığı önüne davet edilmesi için SMS gönderilmesini talep ettiği iddia edildi. Yetkisi olmadığını belirten bazı ilçe başkanları bu talebe karşı çıkarken, toplantı gergin bir şekilde sona erdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski il başkanı Özgür Çelik bugün akşam saatlerinde tüm ilçe başkanlarını binaya davet etti

Özgür Çelik ilçe başkanlarına yetkisi olmadığı halde talimatlar vererek “Tüm ilçe başkanlarımız ilçe başkanlıklarının SMS’lerinden üyelerimize çağrı yaparak il başkanlığının önüne çağırın” dedi

Bunun üzerine bazı ilçe başkanları Özgür Çelik’e şu cevabı verdi: “Sayın Başkan yaptığınız doğru değil şu an il başkanlığının bir yetkisi yok o yüzden bizim bu SMS'leri atmamız da partilileri yarın il binasının önüne çağırıp karşı karşıya getirmemiz de doğru değil. Lütfen mahkemenin kararına uyalım ve il başkanlığını devredelim. Ayrıca il Başkanlığı’nın SMS atma yetkisi de yok arkadaşlarımızın başı hukuken ağrıyacak. Bu tavra son verin.”

CHP İstanbul eski il başkanı Özgür Çelik bazı ilçe başkanlarının bu tavrı üzerine şu öneriyi getirdi:

“O halde ilçe Başkanlıklarından SMS atın ama altına genel merkez yazın.

O zaman hukuki bir sorumluluk olmaz.”

Bir çok ilçe başkanı bu isteye de olumlu yanıt vermeyeceklerini ve yarın il Başkanlığının önüne gelmeyeceklerini ifade etti toplantı gergin bir biçimde sona erdi.