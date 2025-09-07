BIST 10.729
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı

Gaziantep FK, Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç’u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Gaziantep FK, Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli oyuncu Tayyip Talha Sanuç’un transferi konusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Tayyip Talha Sanuç, kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Tayyip Talha Sanuç’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

