Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'in çağrısına net cevap!

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınarak yerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici kurul atanmıştı. Çağrıların ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrılarına asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek kamu düzeninin korunacağını vurguladı.
İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet partinin İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atanmıştı.
Görevi kabul edeceğini söyleyen Tekin, 8 Eylül Pazartesi 12:00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na gideceğini duyurmuştu.
Partisinin Ankara’daki dayanışma konserinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise “Bütün demokratları, bütün CHP’lileri, İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya devam ediyorum” dedi.
Çağrıların ardından Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:
“İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.
Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir.
Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”