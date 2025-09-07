Konya'da kabusu yaşadık! İspanya'ya karşı farklı mağlubiyet

A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Konya’da karşılaştığı İspanya’ya 6-0 mağlup oldu. İspanya’ya galibiyeti Pedri, Torres, Oyarzabal ve Merino’nun golleri getirirken, bu sonuçla Türkiye 3 puanda kalırken İspanya 6 puanla liderliğe yükseldi.

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım, Konya'da turnuvanın favorilerinden İspanya'yı konuk etti.

İspanya, sahadan 6-0 galip ayrıldı. İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 6'da Pedri, 53'te Torres, 63'te Oyarzabal, 22, 45 ve 58'te Merino kaydetti.

Bu sonucun ardından A Milli Takım 3 puanda kaldı. İspanya ise 6 puanla liderliğe yükseldi.

A Milli Takım, gelecek maçında Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak.

38 YIL SONRA YAŞANAN EN AĞIR MAĞLUBİYET

Milliler, 1987 yılında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere'ye 8-0 mağlup olmuştu. İspanya karşısında alınan 6-0'lık mağlubiyet, A Milli Takım'ın 1987'den beri aldığı en ağır mağlubiyet oldu.

A Milli Takım'ın tarihinde aldığı en ağır mağlubiyetler şu şekilde:

24.04.1968 / Polonya 8-0 Türkiye

14.11.1984 / Türkiye 0-8 İngiltere

14.10.1987 / İngiltere 8-0 Türkiye

28.05.1928 / Mısır 7-1 Türkiye

02.12.1962 / İtalya 6-0 Türkiye

09.10.1965 / Türkiye 0-6 Çekoslovakya

04.04.1984 / Türkiye 0-6 Macaristan

Türkiye 0 - 6 İspanya

90'Karşılaşma İspanya'nın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

63'GOL! Oyarzabal topu ağlara gönderdi. Pedri'nin pasında savunma arkasına sarkan Oyarzabal, karşı karşıya topu ağlara gönderdi.

58'GOL! Merino, farkı 5'e çıkardı. Yamal'ın pasında topla buluşan Merino, ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak direğe vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

53'GOL! Torres, topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e çıkardı. Kullandığımız köşe vuruşunun ardından İspanya hızlı atak geliştirdi. 3'e 1 gelişen atakta Yamal pasını sağ tarafındaki Torres'e bıraktı. Torres'in vuruşu ağlara gitti ve İspanya 4-0 öne geçti.

50'Pedro Porro sağ kanattan topu içeri çevirdi. Torres'in vuruşu Uğurcan'da kaldı.

50'İspanya yine hızlı paslarla ceza sahasına girdi ancak bu kez savunmamız tehlikeyi uzaklaştırdı.

46'İkinci yarı başladı.

İlk yarı İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'GOL! Merino, topu ağlara gönderdi. İspanya yine paslaşarak ceza sahasına girdi. Sol taraftan altıpasa çevrilen topu Merino ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

36'Merino'nun pasında sol çaprazdan karşı karşıya kalan Williams topu auta attı.

31'Kullandığımız köşe vuruşunun ardından İspanya kontra atak fırsatı yakaladı. Sağ kanattan içeri giren Yamal'ın vuruşu direğin dibinden auta gitti.

26'Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan'ın vuruşunu kaleci ayağıyla çıkardı.

24'İspanya çok hızlı geldi. Yamal topla birlikte çok hızlı geldi ve pasını sol taraftaki Merino'ya bıraktı. Merino topu penaltı noktası üzerindeki Yamal'a bıraktı. Yamal'ın vuruşu üstten auta gitti.

22'GOL! Merino topu ağlara gönderdi ve İspanya'yı 2-0 öne geçirdi.

14'Yamal sağ kanattan üst üste çalımlarla geldi. Sağ kanattan içeri giren Yamal'ın vuruşu Uğurcan'da kaldı.

12'İspanya tehlikeli geldi. Kornerde boşta kalan topa Le Normand vurdu, Uğurcan sağına uzanarak çıkardı.

8'Kenan'ın pasında Eren Elmalı sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Eren'in sağ ayağıyla vuruşu yandan auta gitti. Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

6'GOL! Pedri, topu ağlara gönderdi ve İspanya'yı öne geçirdi. Pedri, ceza sahası yayının üstünde çalımını attı, ardından topu Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi.

5'İspanya çok tehlikeli geldi. Zubimendi'nin ara pasında Williams sol çaprazdan karşı karşıya kaldı. Williams'ın uzak direğe vuruşunu Uğurcan son anda sol eliyle kornere çeldi.

2'Yunus'un pasında Hakan gelişine vurdu, top kaleci Simon'da kaldı.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Türkiye - İspanya ilk 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

İspanya: Simon, Pedro Porro, Huijsen, Le Normand, Cucurella, Zubimendi, Merino, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal