Özgür Özel'den şok çağrı: Bütün demokratları davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 102. yıl dayanışma konserinde yaptığı konuşmada partililere seslenerek İstanbul İl Başkanlığı binasına sahip çıkma çağrısında bulundu. Özel, il binasını “partimizin baba evi” olarak nitelendirerek, “CHP’yi savunmak Cumhuriyet’i savunmaktır, saldırılar karşısında çelik gibi irademizle duracağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri öncesi konuşma gerçekleştirdi.

ÖZEL'DEN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP 102. Yıl Dayanışma Konseri'nde yaptığı konuşmada, CHP’lileri, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına çağırdı. Özel, "Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI PARTİMİZİN İSTANBUL'DAKİ BABA EVİDİR"

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul İl Başkanlığı ki partimizin İstanbul'daki baba evidir. O baba evi ki tapusu ne bana ne Özgür Çelik'e aittir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aittir.

Şunu bilsinler ki, CHP'yi savunmak Cumhuriyet'i savunmak. CHP'ye saldırmak Cumhuriyet'e saldırmaktır. Cumhuriyet'e saldıranlara karşısında bizler çelik gibi irademizle, korkusuzca 102 yıl önceki azim ve kararlılıkla duracağız. Korkmuyoruz, teslim olmayacağız.

Buradan, sözümün ve sesimin eriştiği bütün demokratları, bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına, Atatürk’ün evine sahip çıkmaya davet ediyorum"

Bakan Yerlikaya'dan yanıt geldi

Özgür Özel'in çağrısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır.

Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir.

Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.”