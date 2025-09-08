Barış Yarkadaş ile Emrah Gülsunar arasında sert tartışma: Nazi artığı...

Gazeteciler Barış Yarkadaş ile Emrah Gülsunar arasında sosyal medyada sert tartışma yaşandı. Yarkadaş, CHP’nin birlik mesajı vermesi gerektiğini savunurken, Gülsunar ise Yarkadaş ve Gürsel Tekin’i “rejimin aparatı” olmakla suçladı. Yarkadaş’ın Nazi ve Goebbels benzetmeleri ise kısa sürede gündem oldu.

Abone ol

Gazeteciler Barış Yarkadaş ve Emrah Gülsunar arasında sosyal medyada sert bir tartışma yaşandı. Yarkadaş, CHP’nin birlik mesajı vermesi gerektiğini savunarak Gürsel Tekin’in kayyum olmadığını ifade etti. Buna karşılık Gülsunar, Yarkadaş ve Tekin’i “rejimin aparatı” olmakla suçladı.

Tartışmanın dozunu artıran Yarkadaş ise Gülsunar’a olay sözler yöneltti. Nazi ve Goebbels benzetmeleri yapan Yarkadaş, Gülsunar’ı provokatörlükle suçladı. Atışma kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, tarafların karşılıklı sert sözleri büyük yankı uyandırdı.

İşte ikili arasındaki o tartışma:

Barış Yarkadaş:

Yarın için umutluyum… CHP yönetimi, sosyal medya trollerinin sorumsuz yayınlarına kulak asmayacak ve partiyi birlik beraberlik görüntüsü vererek daha fazla hırpalatmayacaktır. Gürsel Tekin, partinin evladıdır. Kayyım değildir. Her şey oturulur, konuşulur ve bir çözüme bağlanır.

Emrah Gülsunar:

Gürsel Tekin de sen de rejimin CHP'nin iktidara gelmesini engellemek için kullandığı aparatlarsınız.

Barış Yarkadaş:

Tam bir Nazi artığısın… Atanamamış Goebbels’sin… Senin mide bulandırmaktan başka bir işlevin yok. Herkes iğreniyor senden. Sokağa çıkacak yüzün yok. Ancak buralardan alçakça ve namussuzca hakaret edersin. En küçük bir fikir kırıntın yok. Ne idüğü belirsiz birisin. Atatürk düşmanı berbat bir provokatörsün. Kirletme buraları ahlaksız..

Sen ki; gazetecilerin işten atılmasına sevinen bir karaktersizsin. Yazık ki 102 yıllık partimiz sizin gibi çapsızların ve beslemelerin eline düştü. Sefasını sürün bakalım… Sürün… Aksırıncaya tıksırıncaya kadar yeyin.. Yeyin, ancak kusmuklarınızı üstümüze sıçratmayın.

Seni bir daha da buralarda görmeyeyim..

Midemi bulandırıyorsun çünkü…