BIST 10.729
DOLAR 41,27
EURO 48,40
ALTIN 4.764,73
HABER /  SPOR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8 maç oynandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 8 maç oynandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 8 maç yapıldı.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, ikinci maçların oynandığı E Grubu'nda İspanya'yı ağırladı. Konuk ekip, Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'in golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise Gürcistan, sahasında Khvicha Kvaratskhelia, Nika Gagnidze ve Georges Mikautadze'nin golleriyle Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Lüksemburg-Slovakya: 0-1

Almanya-Kuzey İrlanda: 3-1

- E Grubu

Türkiye-İspanya: 0-6

Gürcistan-Bulgaristan: 3-0

- G Grubu

Litvanya-Hollanda: 2-3

Polonya-Finlandiya: 3-1

- J Grubu

Belçika-Kazakistan: 6-0

Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0

ÖNCEKİ HABERLER
Vincenzo Montella: Gerekli dersleri çıkaracağız
Vincenzo Montella: Gerekli dersleri çıkaracağız
RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara uyarı: Hiçbir şekilde İzin verilmeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara uyarı: Hiçbir şekilde İzin verilmeyecek
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olaylar hakkında paylaşım yapanlar hakkında soruşturma
CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olaylar hakkında paylaşım yapanlar hakkında soruşturma
Özgür Özel'den şok çağrı: Bütün demokratları davet ediyorum
Özgür Özel'den şok çağrı: Bütün demokratları davet ediyorum
Barış Yarkadaş ile Emrah Gülsunar arasında sert tartışma: Nazi artığı...
Barış Yarkadaş ile Emrah Gülsunar arasında sert tartışma: Nazi artığı...
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'in çağrısına net cevap!
Ali Yerlikaya'dan Özgür Özel'in çağrısına net cevap!
Konya'da kabusu yaşadık! İspanya'ya karşı farklı mağlubiyet
Konya'da kabusu yaşadık! İspanya'ya karşı farklı mağlubiyet
Ali Mahir Başarır’dan polise skandal müdahale
Ali Mahir Başarır’dan polise skandal müdahale
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yollar kapatıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yollar kapatıldı
Emine Erdoğan’dan eğitim yılı mesajı
Emine Erdoğan’dan eğitim yılı mesajı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
CHP’de yeni krizi! Özgür Çelik istedi, ilçe başkanları karşı çıktı
CHP’de yeni krizi! Özgür Çelik istedi, ilçe başkanları karşı çıktı