Şamil Tayyar'dan CHP yönetimine sert uyarı: Size tanıtırlar yazık etmeyin

Şamil Tayyar, CHP İstanbul il binasının polis tarafından çevrelenmesi sonrasında yaşanan provokatif eylemleri eleştirdi. Sokakların terörize edilmesine izin verilmeyeceğini belirten Tayyar, "Belli ki devleti de toplumu da tanımıyorsunuz. Size tanıtırlar, yazık etmeyin, hukuk zemininden ayrılmayın.” dedi.

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının polis ablukasına alınması ve gösterilerle ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl yönetimi hakkındak mahkeme kararını tanımayan CHP yönetiminin tavrını eleştiren Tayyar,  Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Beğenmeyebilirsiniz. Kızıp öfkelenebilirsiniz. Ama mahkeme kararına uymak zorundasınız. Kararı ‘tanımıyorum’ diyemezsiniz. Kararın uygulanmasına ‘işgal’ hiç diyemezsiniz. Mücadelenizi hukuk dışına kaydırır, sokakları terörize etmeye çalışırsanız buna izin vermezler.

Devlet de izin vermez toplum da izin vermez. Siyaseten de meşruiyetinizi kaybedersiniz. Kriminal eylemlerden siyaset üretmeyi düşünen aklınızı da kaybedersiniz.

Belli ki devleti de toplumu da tanımıyorsunuz. Size tanıtırlar, yazık etmeyin, hukuk zemininden ayrılmayın.”

