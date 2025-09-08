BIST 10.729
Trump'ın bu son uyarı çağrısına Hamas'tan 'müzakerelere hazırız' yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes teklifini kabul etme uyarısına Hamas'tan "Müzakere masasına oturmaya hazırız." yanıtı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hamas’a Gazze’de ateşkese ilişkin sunulan son teklifi kabul etmesi için "Bu son uyarı" diyerek çağrı yaptı.

Hamas'tan da Trump’a yanıt geldi.

Hamas, müzakereye hazır olduklarını belirtilerek, "Savaşı bitirecek açık bir deklarasyon, Gazze Şeridi’nden tamamen çekilme ve Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan bir komite kurulması karşılığında tüm mahkûmların serbest bırakılmasını görüşmek için derhal müzakere masasına oturmaya hazırız" açıklaması yaptı.

Metinde "Hamas, halkımıza karşı yürütülen saldırganlığı durdurmaya yönelik çabalara yardımcı olacak her türlü adımı memnuniyetle karşılamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL ŞARTLARIMI KABUL ETTİ" DEMİŞTİ

ABD Başkan Trump Hamas'a seslenerek Trump, "Herkes rehinelerin eve dönmesini istiyor. Herkes bu savaşın bitmesini istiyor. İsrailliler şartlarımı kabul etti. Şimdi Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi. Hamas'ı kabul etmemesinin sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, bir daha uyarı olmayacak." demişti.

