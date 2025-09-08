BIST 10.729
Manifest'i eleştiren Fulya Öztürk hedef oldu

+18 konseriyle tepki çeken müzik grubu Manifest'i eleştiren gazeteci Fulya Öztürk, sosyal medyada hedef oldu.

Müzik grubu Manifest'in Şişli Harbiye'deki +18 konseri tepki çekti. Sahne gösterilerindeki görüntülere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "teşhircilik" ve "hayasızca hareketler" suçlarından soruşturma başlattı.

Tartışılan müzik grubuna ilişkin gazeteci Fulya Öztürk'ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Öztürk, çocuklara kötü örnek olarak nitelediği Manifest'in boş ve batı özentisi olmakla niteledi.

Manifest'i eleştiren Öztürk, bir anda sosyal medyada hedef tahtasına konuldu. Öztürk'ün paylaşımının altına hakaret içeren sayısız yorumlar geldi.

