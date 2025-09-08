Milli maç sonrası Lamine Yamal'a şok! Hemen Emniyet Müdürlüğü devreye girdi...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İspanya ile karşılaşan A Milli Takım, maçtan 6-0’lık ağır bir mağlubiyetle ayrılırken, maç sonu İspanya Milli Takımının genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Türkiye Dünya Kupası elemelerinde Dünya devi İspanya’ya karşı ağır bir mağlubiyet alırken, maç sonu yaşananlar gündeme damga vurdu. İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın yıldız ismi Lamine Yamal Konya’da şok geçirdi.

Pasaportunu kaybetti

Yıldız oyuncu maçın oynandığı Konya’da pasaportunu kaybetti. BeyazTV’nin haberine göre pasaportun havalimanından otele geçiş sırasında ya da takım otobüsünde kaybolmuş olabileceğini bildirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü devreye girdi

İspanya Futbol Federasyonu yetkililerinin, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçtiği ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürüttüğü gelen bilgiler arasında.