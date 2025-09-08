ATM ve mobil bankacılıkta yeni dönem! Açıklama zorunluluğu geliyor...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı finansal hareketlerle mücadelede yeni bir döneme giriyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde açıklama zorunluluğu geliyor.

DENETİM SIKILAŞTI

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı kaynaklardan gelen paranın finans sistemine sokulmasını önlemeye yönelik çalışmalarını genişletiyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), para transferlerinde denetimi sıkılaştıran yeni bir düzenlemeyi devreye sokmaya hazırlanıyor.

1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni düzenleme, 2026 yılı başından itibaren geçerli olacak. Buna göre, bankalar aracılığıyla gerçekleştirilen para gönderme işlemleri artık daha dikkatli bir şekilde izlenecek. Özellikle 200 bin TL ve üzerindeki transferlerde, kullanıcıların işlemle ilgili gerekçe sunması zorunlu hale getiriliyor.

200 BİN TL ÜZERİ PARA TRANSFERİNE AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU

Yeni uygulamaya göre, dijital kanallar üzerinden, yani mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla aynı kişiye bir gün içinde gönderilecek toplam miktar 200 bin TL'yi geçtiğinde, gönderen kişinin işlemin nedenini açıklaması gerekecek. Bu açıklamanın minimum 20 karakterden oluşması zorunlu olacak.

ATM'LER DE GEÇERLİ OLACAK

Sadece dijital bankacılık değil, fiziki kanallar da bu düzenlemeden etkilenecek. Bankalar, aynı kuralları ATM işlemlerine de uyarlayacak. Kullanıcılar, ATM üzerinden gerçekleştirdikleri yüksek meblağlı transferlerde, 'akıllı klavye' olarak adlandırılan sistem aracılığıyla işlem detaylarını manuel olarak yazmak zorunda kalacak.

AMAÇ, FİNANSAL SİSTEMİ GÜVENCE ALTINA ALMAK

Bu önlemlerin temel amacı; yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesini zorlaştırmak. Açıklama zorunluluğu, para hareketlerinin daha şeffaf şekilde izlenmesini sağlayarak riskli işlemlerin tespitinde kritik bir rol oynayacak.