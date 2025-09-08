İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit 2'si polis 6 yaralı

İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu. 16 yaşında olduğu belirtilen kar maskeli saldırgan yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi.

Lise 3. sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 16 yaşındaki E.B., kar maskesi takıp polis merkezinde uzun namlulu silahla ateş açtı.

Saldırganın önce nöbetçi kulübesini hedef aldığı, sonra da ateş açarak ilerlediği belirtildi.

Şehit polislerin kimlikleri belli oldu

Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ ve hafif yaralanan polis memuru Murat Dağlı ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pompalı tüfek babasına ait

İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırganın herhangi bir suç kaydının olmadığını açıkladı. Pompalı tüfeğin babasına ait olduğu ve 10 sene önce alındığı ortaya çıktı.

Suç kaydı yok

Elban olayla ilgili olarak "Saat 8.50'de Balçova Polis Merkezimize 16 yaşında lise 3. sınıf öğrencisi daha önce bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenleniyor. ilk olarak nöbet kulübesine saldırıyor ve orada polis arkadaşımızı şehit ediyor. Sonrasında yaşanan çatışmada da polis müfettişimiz şehit oldu. Şahıs yaralı yakalandı devlet hastanesinde tedavisi devam ediyor. Saldırgan bu sokakta oturan biri. Öncesinde bir suç kaydı yok." ifadelerini kullandı. Elban, saldırganın olayda, babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.

Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki E.B.'nin sıcak havaya rağmen üzerinde bir mont ve yüzünü kapatarak olay yerine geldiği görüldü.

Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de 2 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi E.B'nin (16) yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullanarak, İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç'un açıklaması şu şekilde;

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."